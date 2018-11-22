Екатеринбург встал в пробки после снегопада (ФОТО)

Екатеринбург в утренний час пик встал в 8 балльные пробки. Проезд затруднён практически во всех спальных районах и в центре города. Автомобилисты отмечают, что дороги после снегопада так и остались нечищенными.

По данным дорожного сервиса «Яндекса», улица 8 Марта стоит в 8-балльных пробках по направлению в центр, это на три балла выше обычного. Утром в пробке на Ильича и Старых Большевиков можно было потерять 32 минуты, что на 15 минут больше, чем в предыдущие дни. На Кольцовском тракте и Луганской скопилась почти пятикилометровая пробка, на ее преодоление уходит 32 минуты. Пробку на Белинского оценили в 9 баллов.

Со вчерашнего дня в Екатеринбурге идёт снег. Накануне вечером город стоял в 9-балльных пробках. К утру дороги засыпаны – даже те, которые успели расчистить, осадки продолжаются. Пешеходам приходится хуже, техника на тротуары, судя по тропинкам в пушистом снеге, не заезжала.

На трассах Уральского федерального округа с 21 по 23 ноября ожидаются снегопад, метель и ветер до 18 м/с.

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