Мэрия: с улиц Екатеринбурга вывезли более тысячи тонн снега

В Екатеринбурге за минувшие сутки, работниками улично-дорожной сети было вывезено 1,282 тонны снега. При уборке коммунальные службы сделали упор на прометание и сплуживание снега. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы по очистке улиц начались ночью и продолжались днем.

Во время уборки тротуары и пешеходные зоны были обработаны противогололедным материалом. В очистительных мероприятиях были задействованы 666 дорожных рабочих и 388 единиц техники.

Однако, как сообщал сегодня «Новый День», в утренний час пик город встал в 8-балльные пробки. Автомобилисты отмечали, что дороги не были очищены от снега. Вдобавок в прокуратуре Свердловской области заявили о начале проверки законодательства об уборке улиц города. Ведомство собирается оценить, как юридические лица, выигравшие конкурсы по уборке снега, выполняют свои обязательства. Кроме того, будет проведена проверка деятельности администрации города. В прокуратуре хотят выяснить, отслеживает ли она исполнение муниципальных контрактов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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