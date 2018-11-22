Проверкой качества уборки дорог Екатеринбурга займется прокуратура

В прокуратуре Свердловской области заявили о начале проверки законодательства при уборке улиц Екатеринбурга. Надзорное ведомство заинтересовало, кто выигрывает конкурсы по уборке снега и как исполняются контракты.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий прокуратура оценит не только как юрлица исполняют муниципальные контракты, но и как администрация города за этим следит. В ходе проверки выяснится, хватает ли у победителей торгов сотрудников для приборки города, есть ли необходимая техника, в каком она состоянии и сколько машин выводится на улицы.

В Екатеринбурге дороги делятся на семь категорий: внекатегорийные, дороги I, II, III, IV категорий и дополнительные категории. Внекатегорийные – это дороги с максимально интенсивным движением, примыкающие к гостевым маршрутам. Первая категория – магистральные улицы и проспекты, связывающие региональные дороги с городом и крупные городские улицы, высокая интенсивность движения, вторая категория – значимые городские артерии, интенсивность движения средняя и т.д.

В прокуратуре напомнили, что по регламенту внекатегорийные дороги и дороги первой категории должны очищаться от наледи не более чем за 5 часов с момента ее обнаружения. Дороги второй и третьей категории – за 6 часов. За этим прокуратура также проследит. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, служба информации

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