Районы Екатеринбурга получат больше денег на уборку снега

Администрации районов Екатеринбурга получат дополнительно по 100 миллионов рублей на уборку улиц и вывоз снега. Деньги заложены в проекте муниципального бюджета на 2019 год, который еще предстоит утвердить депутатам городской думы.

О финансовой поддержке районов сообщил мэр города Александр Высокинский. По его словам, дополнительные средства будут потрачены на закупку новой уборочной техники, увеличение штатных расписаний ДЭУ и зарплат сотрудников, а также на приведение регламента уборки в соответствие с новыми требованиями.

«Пока в Екатеринбурге работает старая система уборки города. В её рамках удаётся достаточно неплохо очищать проезжую часть, но остаётся грязь на обочинах, а если мы хотим, чтобы весной в городе было чисто, то зимой мы должны вывезти как можно больше снега», – заявил глава города.

Кроме того, в мэрии обещают запустить портал «Активный екатеринбуржец», чтобы оперативно принимать жалобы горожан на плохую уборку улиц.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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