С конца ноября из Екатеринбурга станут летать самолеты в Челябинск

С 30 ноября из екатеринбургского аэропорта Кольцово запустят рейсы до Челябинска. Время в пути будет составлять примерно полчаса.

Самолеты в Баландино будут летать трижды в неделю. В полетной программе «Ижавиа» числится время отправления в 20:15 и в 23:40. Цены на билеты варьируются от 4 000 рублей за тариф «Эконом-лайт» до 6 300 рублей за тариф «Эконом-стандарт».

Добавим, что летать из Екатеринбурга в Челябинск будут самолеты ЯК-42Д.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.11.18

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