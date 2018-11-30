В «Ижавиа» объяснили, почему первый рейс Челябинск – Екатеринбург не состоялся

Первый регулярный рейс из Челябинска в Екатеринбург должен был состояться этой ночью, однако его отменили. В авиакомпании сослались на то, что опыт таких перелетов только нарабатывается, произошел техсбой.

Компания «Ижавиа» ранее анонсировала регулярные рейсы Челябинск – Екатеринбург, время в пути будет составлять примерно полчаса, а перелеты планировались трижды в неделю. Первый самолет из Челябинска должен был приземлиться в Екатеринбурге около 2 часов ночи 30 ноября, но рейс отменили. Пассажирам компания за несколько часов до вылета прислала СМС с предупреждениями.

В пресс-службе авиакомпании корреспонденту РИА «Новый День» произошедшее объяснили тем, что при запуске проектов возможны технические сбои, что и произошло, компания только нарабатывает опыт таких перелетов. Пассажирам «Ижавиа» обещает вернуть деньги за билеты.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.11.18

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