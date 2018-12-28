В Кольцово сел первый самолет из Челябинска

В Екатеринбурге приземлился первый самолет, вылетевший из аэропорта Челябинска. В небе пассажиры провели 27 минут.

В пресс-службе Кольцово рассказали, что рейс из Челябинска сел в Кольцово накануне в 22:15. Далее воздушное судно компании «Ижавиа» продолжит свой полет в Ижевск и Минеральные Воды. На борту был 81 человек.

Напомним, первый регулярный рейс из Челябинска в Екатеринбург должен был состояться 30 ноября, но его отменили. В «Ижавиа» отмену рейса объяснили некими «техническими сбоями». Однако позднее стало ясно, что причина иная: билет купил только один человек – журналист, который хотел протестировать рейс.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.12.18

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