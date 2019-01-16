Рейсы Челябинск – Екатеринбург пропали из расписания уральских аэропортов

Авиасообщение Челябинска и Екатеринбурга прекращено – из расписаний аэропортов обоих регионов пропали соответствующие рейсы.

Информацию о том, что перелет, который называют «авиамаршруткой» из-за близости двух городов, сейчас не существует, подтвердили в пресс-службе аэропорта Кольцово. «Действительно, в настоящее время этого рейса в расписании нет. Последний рейс был 8 января», – прокомментировал директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских. Если компания будет возобновлять перелет, она должна будет заранее оповестить аэропорт. В пресс-службе перевозчика – «Ижавиа» – оперативно комментировать ситуацию и пояснять, возобновят ли рейс в будущем, отказались, сославшись, что будут отвечать только на письменный запрос.

«Ижавиа» анонсировала запуск рейсов между Челябинском и Екатеринбургом с 30 ноября. Первый рейс не состоялся. В компании произошедшее объяснили тем, что при запуске проектов возможны технические сбои, что и произошло, компания только нарабатывает опыт таких перелетов. Однако вскоре выяснилось, что причина банальнее: на первый рейс был куплен только один билет, его приобрел журналист, чтобы протестировать перелет. 29 декабря первый рейс из Челябинска все-таки приземлился в Кольцово.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.01.19

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