Турфирмы отказываются от сотрудничества с «Ижавиа»

Проблемы, возникшие у авиакомпании «Ижавиа», вынудили турагентство «АСТРУМ+» из города Глазова отказаться от сотрудничества с этим перевозчиком. Ранее в отношении гендиректора «Ижавиа» было возбуждено уголовное дело по статье – халатность.

««Ижавиа» открыла продажу билетов на южные направления. Агентства Глазова призывают покупать их. Но не мы! Мы приняли решение, что в 2019 году не будем сотрудничать с данной авиакомпанией, чтобы не подвергать своих туристов ситуации, которая случилась с «Саратов авиа» в самый пик сезона 2018 года. Тогда были сорваны отпуска у людей и туристы ждали выплат по полгода», – говорится в сообщении в группе агентства в соцсети «ВК».

Турфирма будет предлагать своих клиентам услуги других авиакомпаний.

Как сообщил порталу «Udm-Info» источник в правоохранительных органах, ранее в отношении генерального директора АО «Ижавиа» Александра Синельникова было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Поводом послужили задержки авиарейсов, допущенные из-за несвоевременной оплаты авиаперевозчиком горюче-смазочных материалов. В общей сложности были задержаны 13 рейсов, при этом авиакомпания не предоставила резервные суда для перевозки пассажиров.

Ижевск, Служба информации РИА «Новый День»

Ижевск. Другие новости 17.01.19

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