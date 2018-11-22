В гордуме Екатеринбурга устроили переполох из-за повышения налога на имущество в 20 раз

Администрация Екатеринбурга планирует поднять ставку по налогу на имущество для физлиц до 2%. Это решение сегодня вызвало переполох в ЕГД, депутаты забеспокоились, что люди будут отдавать государству в 20 раз больше, чем сейчас. Но по итогу заседающие разобрались, что речь идет об ИП. Это для них налог станет выше.

Сегодня на своей странице в фейсбуке Дмитрий Сергин сообщил ошеломляющую новость: «Комиссия по бюджету не включила в повестку дня вопрос об увеличении ставки налога на имущество физических лиц. В проекте бюджета это увеличение уже учтено. Администрации надо принять это решение до 30 ноября. Увеличение ставки для граждан с 0,1 до 2% . Во как. То есть граждане получат увеличение налога в 20 раз». Действительно, сейчас за свои квартиры горожане платят от 0,1% до 1% в зависимости от инвентаризационной стоимости жилья. И рост ставки до 2% – это существенное увеличение налогового бремени. Депутаты Владимир Крицкий, Елена Дерягина и коммунисты решение о включении вопроса в повестку заблокировали.

Однако в проекте документа указано, что речь идет об объектах, «налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость». Налог за квартиры во всей Свердловской области исходя из кадастровой оценки начнут рассчитывать с 2020 года.

Как оказалось, грядущее повышение налога касается не всех собственников жилья, а только ИП. Депутат Владимир Крицкий уже после того, как в ЕГД отклонили рассмотрение вопроса, поговорил с руководителем финансового департамента администрации Анной Турунцевой, которая объяснила, о чем шла речь на заседании.

Добавим, сейчас в ЕГД проходит заседание второй комиссии, члены которой подняли тот же вопрос о налогах. Чиновник поясняет им, что налог для ИП в Екатеринбурге уравнивается со ставкой по области.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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