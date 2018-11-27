Гордума Екатеринбурга утвердила нашумевший налог на имущество физлиц

Екатеринбургские депутаты утвердили новые ставки налога на имущество физических лиц. Нововведение коснётся в основном индивидуальных предпринимателей, владеющих помещениями в торговых центрах. Причём речь идёт не о повышении денежного сбора, а о пересмотре платежей за предыдущие годы.

Как сообщила начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева, изменения ставки налога связаны с требованием федерального законодательства. По новым правилам, за 2015 год ставка налога на имущество физлиц составит 1%, за 2016 год – 1,5%, с 2017 года – 2%. Докладчик особо подчеркнула, что новые расчёты не распространяются на владельцев квартир и комнат – для них ставка налога по-прежнему останется 0,1%. Физические лица, владеющие нежилыми помещениями, ранее платили налог на имущество по кадастровой стоимости, то есть 2%. С введением новых ставок эти граждане могут подать заявление на перерасчёт платежей до 2017 года и вернуть переплаченный налог. По прогнозам финансистов мэрии, сумма возврата из бюджета города составит 53 миллиона рублей.

Напомним, на прошлой неделе депутаты заблокировали рассмотрение этого вопроса, так как посчитали, что новые ставки касаются обычных граждан и означают увеличение налога на имущество в 20 раз. Путаница произошла, как утверждают избранники, из-за того, что им дали документы всего за полчаса до начала заседания бюджетной комиссии, и они не успели разобраться в нюансах формулировок. Сразу после того заседания депутаты получили объяснения от финансового департамента, и инцидент был исчерпан.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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