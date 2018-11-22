Мэрия разрабатывает новогодний брендбук для мусоровозов

Администрация Екатеринбурга готовится отмечать Новый год. Чтобы у горожан было праздничное настроение, чиновники придумывают, как украсить уборочные машины и мусоровозы. В мэрии назвали это разработкой брендбука.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, Екатеринбург начали украшать – практически четверть предприятий, которых мэрия обязала «принарядиться», уже сделали это. В этом году в планах мэрии праздничное оформление получит общественный транспорт, правда, в основном внутри, в салонах. А мусорные и уборочные машины – снаружи. На них повесят светоотражающие наклейки и баннеры, иллюминацию.

«В настоящее время специалисты готовят для муниципальных транспортных предприятий оригинальный брендбук, в соответствии с которым все запланированные спецмашины будут расцвечены в едином стиле с учетом требований ГИБДД. Всего до наступления Нового года на дороги столицы Урала выйдут не менее 50 празднично украшенных единиц техники районных ДЭУ и 5 мусоровозов «Спецавтобазы»», – отметили в администрации города.

В мэрии решили объявить два конкурса – чтобы предприятиям было веселее соревноваться в украшательстве. «Лучшее новогоднее оформление» и «Новогодняя витрина». Конкурс пройдет в два этапа: первый – с 21 по 26 декабря 2018 года, второй этап – с 9 по 18 января 2019 года. Заявки надо подать с 3 по 19 декабря,а оформление завершить до 1 декабря.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.11.18

Планы, обещания и потраченные миллионы. Почему Урал ждет победы в борьбе за «Экспо». / От кабмина потребовали срочно решить судьбу многострадальной тагильской больницы. / Из-за подделки протокола собрания жильцов возбуждено уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»