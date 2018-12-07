В Екатеринбурге начинают украшать КамАЗы к Новому году

Администрация Ленинского района объявила конкурс на украшение спецтехники гирляндами, шишками и бантиками.

Всего в Ленинском районе необходимо украсить четыре КамАЗа и 17 машин спецтехники. Как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, на машинах появятся гирлянды, стилизованные под елку, декорированные шишками и бантиками красного цвета, технику оклеят пленкой и нанесут праздничные изображения. За оформление администрация готова заплатить максимум 234,5 тысяч рублей. Машины нужно украсить до 26 декабря.

Напомним, ранее в администрации Екатеринбурга решили, что для создания праздничного настроения у горожан к Новому году необходимо украсить не только улицы и офисы, но и уборочную и спецтехнику. Общественный транспорт тоже украсят, правда, в основном, внутри.

Екатеринбург, служба информации

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