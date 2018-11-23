На трассе Екатеринбург – Пермь снова пробки из-за ДТП

На трассе Екатеринбург ‒ Пермь Р-242 снова большая пробка. По информации Уралуправтодора, затор образовался на 300-м км дороги из-за ДТП. Подробностей аварии нет, однако автомобилистам предлагают объезжать затор через село Первомайское, поселок Билимбай и города Первоуральск.

«Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом ограничения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим, соответствующий погодным условиям», ‒ уточнили в пресс-службе дорожного предприятия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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