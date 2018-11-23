На трассе Екатеринбург – Пермь «Лада» влетела в грузовик на встречной полосе. Есть жертвы

Стали известны подробности ДТП, из-за которого на 300 км трассы Екатеринбург ‒ Пермь Р-242 скопилась пробка. Авария произошла около 10 часов утра. По информации областного управления ГИБДД, водитель «Лада Приора» совершал обгон и выехал на встречную полосу, но не успел вернуться ‒ и влетел в грузовик «Скания».

«В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, который находился на переднем сидении. Водитель «Лады» и два других его пассажира, которые находились на заднем пассажирском сиденье, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу», ‒ сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Напомним, ранее в Уралуправтодоре порекомендовали водителям объезжать участок через Первоуральск, Билимбай и Первомайское.

Екатеринбург, Елена Сычева

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