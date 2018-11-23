За день снегопада в Екатеринбурге произошло 70 аварий

Екатеринбург сегодня засыпает снегом. К середине дня в ГИБДД города насчитали 70 аварий.

В пресс-группе УГИБДД по Екатеринбургу уточнили, что из всего количества аварий только в одном случае в ДТП был пострадавший: автомобиль сбил пешехода.

В соцсетях и на автомобильных форумах очевидцы сообщают о новых авариях по несколько раз в час. В сообществе «Инцидент-Екатеринбург» пишут, что на ЕКАДе в районе реки Исеть фура перекрыла движение в обе стороны, на улице Проезжей легковушка влетела в автобус, заблокирована одна из двух полос, произошла авария с легковушками у «Меги», на Армавирской легковушка влетела в бетонную стену.

Напомним, в соответствии с законодательством, аварии, в которых нет пострадавших, сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей и оба водителя пришли к пониманию, кто из них виновен, оформляются по европротоколу без вызова полицейских. Но даже при вызове ГИБДД водитель должен зафиксировать обстоятельства аварии и по возможности максимально быстро убрать машину с проезжей части, чтобы она не мешала движению.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.11.18

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