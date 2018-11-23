Пешком быстрее: Екатеринбург замер в 10-балльных пробках (ФОТО)

В Екатеринбурге в вечерний час пик образовались 10-балльные пробки. Заторы практически на всех дорогах, как на центральных, так и в спальных районах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на протяжении всего дня из-за снегопада в Екатеринбурге пробки на дорогах, с полудня сервис «Яндекс.Пробки» показывает 8 баллов. К 6 часам вечера заторы оценили в 10 баллов – несмотря на то, что снегопад уже прекратился. Проспект Ленина «Яндекс.Пробки» раскрасили в бордовый на всем его протяжении, Малышева частично красная, частично бордовая.

Также наглухо стоят Куйбышева и Первомайская. Практически невозможно проехать по Восточной, Белинского, встали Шефская, Космонавтов, Халтурина, есть затруднения на Объездной. Почти полтора часа можно потерять, проезжая 3,4 км по Комсомольской от Сулимова до Объездной дороги. 2,7 км на Луначарского от Шевченко до Декабристов отнимет почти час.

По данным городского УГИБДД, в городе произошло более 70 аварий, в основном это небольшие ДТП, где пострадало только «железо».

По данным ФБГУ «Уралгидрометцентр», ночью в Екатеринбурге заметно похолодает, к утру субботы ожидается до -18…-20 мороза. Это заметно уже сейчас, каша из снега на дорогах превращается в наледь. Потеплеет до -10 уже к воскресенью. Однако на оба выходных дня и в понедельник синоптики прогнозируют снегопады.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.11.18

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