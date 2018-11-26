На Среднем Урале заработала горячая линия по профилактике ВИЧ

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в Свердловской области запустили горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции.

Жители региона могут задавать вопросы о заболевании, безопасном поведении и возможностях анонимного тестирования. Специалисты будут давать консультации с 26 ноября по 8 декабря, сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора. Горячая линия работает по телефону (343) 374-12-44 в будние дни с 08:30 до 17:00.

Свердловская область входит в число регионов с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции. По данным областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, каждый день выявляется 25 новых случаев ВИЧ-инфекции, в 15 из них инфицирование произошло более 10 лет назад. Вирус активно передается половым путем. Но основным путем передачи остается парентеральный (во время употребления инъекционных наркотиков).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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