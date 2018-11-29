Россия стала лидером среди стран Европы по темпам заражения ВИЧ

Россия возглавила антирейтинг по темпам распространения ВИЧ в странах Европы. Об этом говорится в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В 2017 году в общей сложности зафиксировано около 160 тысяч новых случаев заражения ВИЧ, 130 тысяч – в Восточной Европе, из них 104 тысячи диагнозов поставлено в России. Так в РФ в прошлом году выявляли 71,1 нового случая ВИЧ на 100 тысяч человек.

Кроме того, высокие темпы распространения заболевания выявлены на Украине – 37 случаев на 100 тысяч населения, и в Белоруссии – 26,1.

В большинстве своем вирус передается при половом контакте, треть случаев заражения происходит при употреблении инъекционных наркотиков.

В ECDC отмечают, что в Западной Европе наблюдается положительная динамика. Количество новых случаев передачи вируса постепенно снижается, благодаря внедрению специальных программ, предлагающих более частые и целенаправленные тесты на ВИЧ. «Это позволяет быстро связываться с системой здравоохранения и немедленно приступать к антиретровирусному лечению людей, тесты которых показали положительные результаты», – пояснил директор ECDC Андреа Аммон.

В то же время в России только 40% носителей вируса получают своевременную терапию. В этой связи специалисты советуют правительству принять срочные меры и разработать федеральную программу, которая обеспечила бы всех россиян с ВИЧ непрерывным лечением.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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