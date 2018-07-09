Новейшую вакцину от ВИЧ протестировали на людях

Международная группа ученых завершила фазу 1/2а клинических исследований вакцины против ВИЧ-1 – самого распространенного и патогенного типа вируса иммунодефицита человека. Препарат со сравнительно небольшим количеством побочных эффектов позволил вызвать необходимый иммунный ответ у здоровых взрослых людей. Теперь ученые намерены перейти к следующим этапам исследования, пишет The Lancet.

В последних исследованиях принимали участие 393 добровольца из Южной и Восточной Африки, Таиланда и США в возрасте от 18 до 50 лет, все они не были заражены ВИЧ. Параллельно средство испытывали на 72 макаках-резусах: вакцина должна была защитить животных от заражения искусственно созданным вирусом SHIV-SF162P3, содержащим гены ВИЧ и вируса иммунодефицита обезьян (SIV).

Для профилактики ВИЧ авторы исследования предложили использовать «мозаичную» вакцину Ad26.Mos.HIV, содержащую различные антигены ВИЧ (gag, env и pol). При создании средства использовали несколько штаммов ВИЧ, чтобы повысить эффективность вакцины. Этот препарат участники тестов получили в начале исследования и на двенадцатой неделе. На 24-й и 48-й неделе испытаний волонтерам провели ревакцинацию с использованием различных комбинаций средств.

Самым эффективным методом оказалась первичная вакцинация Ad26.Mos.HIV, за которой следовала ревакцинация тем же препаратом в сочетании с высокими дозами белка gp140. Она значительно усиливала активность антител к ВИЧ, процессы фагоцитоза и ответ Т-клеток. Среди побочных эффектов добровольцы отметили головокружение, диарею и боли в спине. У макак-резусов эта комбинация тоже оказалась наиболее эффективной: она защитила от вируса 67% животных.

Как отмечает Naked Science, по данным ВОЗ, в мире насчитывается около 37 млн человек с ВИЧ-инфекцией.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.07.18

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