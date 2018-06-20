В России эпидемия ВИЧ. Депутаты Госдумы потребовали ответов от Минздрава

Депутаты Госдумы озаботились стремительным распространением ВИЧ-инфекции среди россиян. По словам Владимира Сысоева, который представляет в нижней парламенте регионы тюменской «матрешки», фактически в стране началась эпидемия. С 2006 года отмечается ежегодный рост числа новых случаев, в среднем на 10 процентов в год. При этом в 50 процентах новые случаи заражения наблюдаются в 22 субъектах РФ. В десятке российских регионов-лидеров по уровню распространенности ВИЧ – Свердловская, Челябинская, Тюменская области и ХМАО. В конце марта Югорский окружной Центр профилактики и борьбы со СПИД заявил о новой тенденции – основными носителями вируса иммунодефицита стали взрослые. Успешные люди в возрасте от 30 до 49 лет. Каждый 34 человек из данной группы инфицирован.

«Цифры говорят сами за себя. Стандарты лечения наши устарели. Нужно меня подходы и реально бороться, а не создавать видимость этой борьбы», – пояснил «Новому Дню» Сысоев. Вместе с коллегами Николаем Брыкиным и Александром Петровым он поручил думскому комитету по охране здоровья запросить в Минздраве и Роспотребнадзоре информацию о состоянии реализации госстратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на территории страны на период до 2020 года.

Депутаты требуют отчета о принятых мерах по расширению категории лиц, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию, о создании федерального регистра лиц, зараженных вирусом иммунодефицита, о проценте охвата антиретровирусной терапией заболевших. Также парламентарии хотят узнать, рассматривается ли возможность перехода России с национальных рекомендации по антиретровирусной терапии на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и UNAIDS (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД).

Ситуация в некоторых регионах России, по оценкам ВОЗ приближается к пандемии, – говорят депутаты. Распространение инфекции можно остановить только путем раннего и массового ее выявления, а также высоким охватом терапией тех, у кого она выявлена. Однако, как указано в Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ, охват населения медицинским освидетельствованием для выявления вируса и антиретровирусной терапией является недостаточным, а темпы его расширения слишком низкие.

«ВОЗ ставит цель «90/90/90» (90 процентов населения необходимо протестировать, 90 процентов людей с ВИЧ должны получать лечение, у 90 процентов из них вирус должен быть надежно подавлен – так называемая вирусная нагрузка должна быть равна нулю). По данным Роспотребнадзора, в России эта формула составляет 74-36-(?) – третья цифра не указана, поскольку ведомство не дает оценку подавления вирусной нагрузки среди получающих терапию», – говорится в поручении Госдумы. Запрос думский комитет направил в минздрав и Роспотребнадзор с целью совершенствования нормативно-правового регулирования по вопросам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции.

Тюмень, служба информации

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