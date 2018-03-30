В Югре больше половины ВИЧ-инфицированных – взрослые успешные люди

Югорский окружной Центр профилактики и борьбы со СПИД заявил о новой тенденции. Основными носителями вируса иммунодефицита стали люди зрелого возраста – от 30 до 49 лет. Эти изменения в возрастной структуре начались в позапрошлом году, и на сегодняшний день проблема обозначилась очень четко.

По словам главного врача Центра СПИД Андрея Петровца, каждый 34 человек из данной группы инфицирован.

«Речь не о тех пациентах, которые заразились, будучи молодыми, а теперь просто повзрослели. Речь идет о впервые выявленных случаях ВИЧ среди зрелого населения, – сообщил Андрей Петровец «Новому Дню». – Основной путь заражения – половой. Видимо, представители этой возрастной прослойки считают себя защищенными, не входящими в группу риска. К сожалению, для нас эта категория граждан, в отличие от молодежи, школьников и пожилых людей, труднодоступная. Они успешные, социально адаптированные работающие, нам непросто дотянуться до них».

Общее число инфицированных югорчан составляет 18 тыс. 321 человек. Из них 8 тыс. 445 – это пациенты от 30 до 39 лет, 2 тыс. 488 – люди в возрасте 40-49 лет.

Сейчас Центр СПИД уделяет особое внимание взрослому населению. Медики активно проводят информационные компании, консультации, организуют экспресс-тестирование на ВИЧ на предприятиях региона.

«В Югре растет число предприятий, которые охотно предоставляют возможность работникам пройти экспресс-тест на рабочем месте с до и после тестовым консультированием. В 2017 году такое тестирование прошли сотрудники 110 предприятий Югры. Кстати, экспресс-тестирование также проводится на базе консультативно диагностических кабинетов, в центрах здоровья автономного округа. Всего в 2017 году 11 тысяч человек обследовались, пройдя экспресс-тестирование. Это почти в два раза больше чем в прошлом году», – отметила заведующий эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог Наталья Бугаева.

В целом, в округе на вирус иммунодефицита обследовано 28 процентов югорчан. В 2017 году каждый четвертый житель сдал анализ на ВИЧ. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди населения округа в целом снизилась на 12,6 % и теперь Югра находится на 12 месте в России по уровню заболеваемости, тогда как ранее автономный округ входил в десятку.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.03.18

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