Каждый 33-й взрослый югорчанин заражен ВИЧ

Каждый 33-й житель Югры в возрасте 30-39 лет заражен ВИЧ-инфекцией. Эти данные были озвучены на заседании межведомственной комиссии при правительстве ХМАО по профилактике и борьбе с социально значимыми заболеваниями.

«Тенденция эпидпроцесса повторяет общероссийские показатели, но намечен тренд на увеличение, несмотря на то, что в настоящее время отмечено снижение заболеваемости, – сказал главный врач окружного центра профилактики и борьбы со СПИД Андрей Петровец. – Основными возрастными группами, пораженными заболеванием, являются категории 30-39 и 40-49 лет. Соответственно, показатель пораженности – каждый 89 житель автономного округа. При этом в возрастной группе 30-39 лет – каждый 33-й, а 40-49 лет – каждый 41-й югорчанин».

По словам Петровца, основным способом передачи ВИЧ-инфекции является половой путь, причем у женщин преобладает именно такой путь передачи, а мужчины заражаются болезнью в 50 процентах случаев. В остальных 50 процентах у сильной половины населения распространен наркотический способ передачи.

За последние три года количество выявленных случаев инфекции снижается. Охват антиретровирусной терапией диспансерных групп от общего числа живущих с ВИЧ составляет 36 процентов. В целом же такое лечение получают 57,4 процента граждан. Охват терапией инфицированных детей составил 97,7 процента.

«Таким образом, из 188 юных югорчан, состоящих на учете, только 4 не получают антиретровирусную терапию: двое отказались, с родителями еще двоих ведется работа», – сказал главврач центра профилактики и борьбы со СПИД.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.11.18

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