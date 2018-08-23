На предприятия Югры привезут ВИЧ-инфицированных людей

В трудовых коллективах Югры начнут проводить обучающие семинары по профилактике ВИЧ. В сентябре такое мероприятие состоится в Сургуте. В нем примут участие представители международной организации труда, профсоюзов и бизнес-структур. Одним из спикеров семинара будет Светлана Изамбаева – одна из самых известных россиянок, живущих с открытым ВИЧ-статусом.

Как уже сообщал «Новый День», в округе наметилась новая тенденция – основными носителями вируса иммунодефицита стали люди зрелого возраста – от 30 до 49 лет. Каждый 34-й человек из данной группы инфицирован.

В связи с этим специалисты центра СПИД проводят информационные встречи в трудовых коллективах, организуют экспресс-тестирование на рабочих местах и индивидуальные консультации. «В 2018 году такие встречи состоялись в 111 предприятиях Югры. Экспресс-тестирование прошли 4359 человек, 18 тестов из них оказались положительными», – рассказала заведующая отделом профилактики центра СПИД Анна Новоженова.

Вместе с тем, в целом за первое полугодие 2018 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в округе снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время по уровню заболеваемости Югра находится на 14 месте по России (ранее 12 место), – говорит главный врач центра СПИД Андрей Петровец. По УрФО ХМАО занимает пятое место. Несколько лет назад автономный округ был вторым по этому показателю.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 23.08.18

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