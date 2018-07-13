Заболеваемость ВИЧ в Москве взлетела на 20%

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Москве за год выросла на 20,4%, следует из данных ежегодного статистического сборника Минздрава России.

Так, в 2016 году было выявлено 2,4 тыс. случаев заражения ВИЧ, а в следующем – 2,9 тыс. Между тем, в документе отсутствует статистика по общему числу зараженных ВИЧ в российской столице.

По данным Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, общее число больных россиян с ВИЧ, по информации на 1 ноября 2017 года, достигло 1,2 млн человек (живых и умерших). Число россиян, живущих с ВИЧ, составляло 944 тыс. 608 человек.

По мнению главы Центра СПИДа, академика Вадима Покровского, рост числа инфицированных можно лишь отчасти объяснить улучшением качества тестирования населения, однако в целом профилактика проводится недостаточно. Специалист указал, что правительство не уделяет достаточного внимания регионам, в которых «ситуация еще не достигла критического уровня». «Все силы направлены на борьбу с эпидемией в крупных городах, что в корне неверно, поскольку предотвратить проще, чем потом сражаться с очередной эпидемией», – заявил Покровский в комментарии РБК. Ученый полагает, что для остановки эпидемии нужно втрое увеличить финансирование закупок аппаратов против ВИЧ, улучшить доступность презервативов и информированность населения о способах защиты от ВИЧ.

Данные Минздрава свидетельствуют, что в целом заболеваемость ВИЧ в России падает с 2016 года. В 2015 году, по сведениям ведомства, болезнь выявили у 100,2 тыс. человек, в 2016-м – у 86,9 тыс., в 2017-м у 85,8 тыс. Однако, из статистики Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом следует, что в 2017 году заболеваемость ВИЧ выросла на 2,2% по сравнению с 2016 годом. Разница в цифрах возникла из-за того, что Минздрав ведет подсчет лишь тех больных, которые обратились в ведомственные учреждения, объяснил Покровский.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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