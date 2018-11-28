Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в топ-20 глав российских городов за октябрь-ноябрь 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ оценили деятельность 88 мэров, разделив их на три группы. Александр Высокинский, возглавивший Екатеринбург только в конце сентября, дебютировал в рейтинге сразу в первой группе – на 20-й строчке.

Политолог Андрей Русаков связывает это с тем, что новый глава Екатеринбурга отвечает на запрос жителей, уже давно испытывающих «столичные амбиции». «За это и голосовали на выборах в городскую думу, этого и хотят. С высоты областного полета Высокинский продвигал идею «Большого Екатеринбурга», агломерации муниципалитетов», – отмечает эксперт.

Добавим, что его предшественник Евгений Ройзман в майском рейтинге мэров, последнем для него, оказался только на 67-м месте, в последней группе. Тогда эксперты отмечали, что для большинства екатеринбуржцев его мнение по поводу изменения схемы избрания главы уже мало что решало. «Главное, чтобы глава был в их (горожан – прим. ред.) понимании руководителем, способным осуществлять управленческие движения в местной вертикали власти. А не «уездным предводителем команчей», как говорилось в известном романе «Двенадцать стульев», – сообщал тогда тот же Андрей Русаков.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 28.11.18

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