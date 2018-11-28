На Уралмаше прорвало трубу с горячей водой

Сегодня днем на улице Победы в Екатеринбурге лопнул трубопровод с горячей водой. Она вышла на поверхность. Местные жители в соцсетях публикуют фотографии и видео, на которых видно, что все вокруг заволокло паром.

Как пояснили в пресс-службе ЕТК, ремонтные работы на поврежденном участке уже начаты. «На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут обеспечиваться со сниженными параметрами: температура подаваемой воды составит около +50 градусов. Специалисты приложат все усилия, чтобы завершить ремонт в максимально сжатые сроки, после чего параметры теплоснабжения и ГВС будут полностью восстановлены. Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства», ‒ пояснили в ЕТК.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.18

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