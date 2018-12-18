Скончалась пенсионерка, упавшая в яму с кипятком

В Екатеринбурге скончалась пенсионерка, которая упала в яму с кипятком. Инцидент произошел около двух недель назад ‒ тогда во время прорыва магистрали с горячей водой улицу Победы заволокло паром. Пожилая женщина и ее внучка переходили дорогу и угодили в место провала. Обе получили ожоги, их доставили в больницы на скорой помощи, однако 72-летнюю женщину медики спасти не смогли.

«С дочерью погибшей мы на связи, она пока конкретных требований не выдвигала, находится в шоковом состоянии, но наши специалисты с ней общаются, мы окажем всю необходимую поддержку и материальную помощь», ‒ сказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕТК, которой принадлежит магистраль.

Ранее энергетики предупреждали екатеринбуржцев, что если они видят пар на улице, не стоит пытаться перейти дорогу в этом месте, а лучше обойти, не рискуя своим здоровьем и жизнью. «Сейчас температура теплоносителя ‒ даже 100 градусов нет, например, на Победы – Ломоносова так было. А когда будут холода, будет 150-170 градусов. Это даже не кипяток, а горячий пар, которым можно обжечься», ‒ говорил директор свердловского филиала «Т-Плюс» Виктор Бусоргин.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.18

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