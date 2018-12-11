Роботы, инциденты, ЧМ-2018 и автоматизация: энергетики рассказали об итогах года

Сегодня в свердловском филиале «Т-плюс» подвели итоги 2018 года. О ремонтной кампании, вредных последствиях Чемпионата мира по футболу и инцидентах на сетях, о злостных должниках и автоматизации теплопунктов рассказали директор филиала Виктор Бусоргин, главный инженер Андрей Шмельков и глава свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов.

Кажется, что стало больше аварий. Это так?

Шмельков: У нас были инциденты, сопровождающиеся по четырем объектам с выходом воды на поверхность. Но общий тренд по снижению аварийности положительный ‒ это факт. Мы в рамках подготовки к зиме уделили большое внимание перекладке распределительных сетей малого диаметра. Был чемпионат мира, глобальные перекладки магистралей не проводили в центре города, и при общем снижении повреждаемости у нас по магистральным сетям чуть превышен был уровень прошлого года ‒ порядка 10%. Самое главное ‒ предупреждать подобные случаи, наращивая мониторинг состояния, включая объезды и осмотры. Например, на улице Шевченко возникло повреждение ‒ этот объект попал в инвестпрограмму 2019 года, мы будем выполнять полную реконструкцию теплосети от Мамина-Сибиряка до Восточной с применением самых современных технологий. Летом было серьезное повреждение на улице Серова, в этом году мы переложили сети от Фурманова до Фрунзе, а в следующем продолжим планово реконструировать этот участок до улицы Авиационной. Результаты следующей ремонтной кампании тренд по магистралям изменят.

Почему рвется? Опрессовки прошли, все было хорошо…

Шмельков: Износ ‒ это общая тенденция по России. Бусоргин: Нет систем диагностики, позволяющих 100% выявить место повреждения. Если бы была система, которая бы позволяла обнаруживать такие места, мы бы их за летнюю кампанию все сделали. Гидравлика не выявляет всех дефектов. Это страшно обидно ‒ два раза опрессовываться, 3200 километров трубопроводов, которые как паутина опутывают город и начинают расширяться при изменении температуры, где что в этот момент «закусило», нельзя установить. Но мы ищем новые системы диагностики. Например, роботов запускаем с этого года, мы хотим объемы контроля с их помощью увеличивать. Мы купили бы этих роботов, но разработчик, компания из Санкт-Петербурга, не продает, говорят ‒ ноу-хау.

Робот проверяет сети

Шмельков: Робот не может пройти сразу 30 километров. Робот передает по кабелю информацию, поэтому проходит 3-4 угла поворота с ограничением по длине 150-200 метров. Невозможно им проверить все, хотя как средство диагностики ‒ оно самое продвинутое. Еще важный момент ‒ убедите людей, если видят пар на улице, не пытаться перейти, а лучше обойти, не рискуя своим здоровьем и жизнью.

Бусоргин: Сейчас температура ‒ даже 100 градусов нет, например, на Победы-Ломоносова так было. А когда будут холода, будет 150-170 градусов. Это даже не кипяток, а горячий пар, которым можно обжечься.

Какой объем инвестиций на 2019 год?

Бусоргин: Пока около 2,238 млрд на ЕТК, а сколько будет точно ‒ зависит от тарифа, который нам утвердят на следующий год. Мы в этом году истратили 917 млн на ремонты и 1,3 млрд на инвестиции ‒ это только по ЕТК. Еще миллионов 815 млн на генерацию в этом году и в следующем ‒ около 900. Объем перекладки и капитального ремонта сетей будет не ниже текущего года.

Произошел двукратный рост повреждаемости на сетях СТК в Первоуральске. Что случилось?

Шмельков: В прошлом году нам удалось снизить показатели, а так ‒ на уровне обычной повреждаемости. В этом году и на следующие планируем проводить полномасштабную реконструкцию тепловых пунктов. Муниципальное имущество находится не в самом хорошем состоянии. В этом году заканчиваем реконструкцию двух теплопунктов, плюс организуем передачу данных на единый диспетчерский щит в рамках программы цифровизации. На следующий год несколько теплопунктов в счет инвестсоставляющей. Кроме того, в муниципалитет мы направили предложение провести реконструкцию в счет арендной платы, но, к сожалению, ответа до сих пор получить не можем. Пока позиция города Первоуральска нам не понятна. Надеемся, что все разрешится в ближайшее время.

Когда наступит то время, когда аварий не будет вовсе?

Бусоргин: Если говорить глобально, то, допустим, мы начнем реконструировать по 100 км сетей в год, тогда уйдет 32 года. Но те сети, что будут реконструированы в самом начале, через 32 года снова потребуют ремонта. Чтобы совсем не было повреждений, надо смотреть на проблему под другим углом ‒ не только замены устаревших участков. Представьте, вам нужно передать в город определенное количество тепла ‒ значит, надо поднимать параметры теплоносителя, поэтому 150-170 градусов температура. А на Западе ‒ 95. Они уже могут применять не металлические трубы, которые ржавеют, а пластиковые, к тому же они, в зависимости от погодных условий, не температуру теплоносителя поднимают, а количество регулируют. Нам в перспективе нужно идти к этому же. Но это можно делать только комплексно. В том числе ‒ регулированием и оптимизацией теплопотребления.

Если спросите меня, как инженера, возможно ли сделать как на Западе, я отвечу, что это стоит безумных денег. То, к чему мы идем ‒ установление индивидуальных теплопунктов, что позволит не только регулировать подачу ресурса, а также улучшить качество горячей воды. Это около 32 млрд рублей. Но пока мы с вами ‒ как потребители ‒ не готовы за это платить. Тарифы у нас в два-три раза ниже, чем на Западе, да еще неплатежи.

А как обстоят дела с долгами?

Козлов: По тепловой энергии чуть больше 6 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом мы чувствуем позитивную динамику, но уровень просроченной задолженности по-прежнему высокий. Если проводить параллели с инвестпрограммами, то можно год-полтора у потребителей денег не просить. Основная задолженность ‒ в секторе ЖКХ, это управляющие компании и ТСЖ. Почти со всеми крупными компаниями у нас есть графики расчетов, но есть и исключения ‒ УК «Чкаловская» в Екатеринбурге, например. В отношении совсем отъявленных должников, у кого 20-30% оплата, мы инициируем переходы на прямые договоры с населением, и сразу видим эффект собираемости, конечно, не до 100%, но население платит не ниже 90 % ‒ и это уже ощутимая прибавка. В этом году мы провели порядка 20 таких операций. Планируем этим же заниматься и в следующем году.

Еще важный момент ‒ в 2019 году мы планируем продолжить устанавливать системы дистанционного съема показателей потребления тепловой энергии. Уже сейчас довольно высокий уровень объектов, имеющих приборы учета, но мы не имеем систем онлайн-контроля. Планируется в рамках программы цифровизации оснастить потребительские счетчики модемами. Кроме удобства в расчетах, это позволит дополнительно отслеживать состояние теплосетей. Мы сразу будем понимать, например, где есть утечки, сравнивая показания с центрального теплового пункта и общедомовых приборов учета, а также отслеживать качество подачи ресурса и быстрее реагировать, не доводя до инцидентов.

За чей счет планируется установка модемов?

Козлов: Внутренние ресурсы компании. Население не будет нести дополнительной нагрузки. Оснащение одной потребительской точки ‒ от 7 до 10 тысяч рублей. В Екатеринбурге, чтобы вы понимали, чуть больше 10 тысяч объектов.

Подытожил выступления коллег глава «Т-плюс» Денис Паслер. Он похвалил работу свердловского филиала, отметив, что компания существенно увеличила инвестпрограмму. Кроме того, по его словам, Свердловская область может претендовать и на получение дополнительных инвестиций за счет вероятного включения Ново-Свердловской или Свердловской ТЭЦ в программу модернизации российских энергомощностей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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