Экс-тренер «Автомобилиста», прославившийся дракой в ВХЛ, возглавил «Северсталь»

Андрей Разин стал главным тренером «Северстали» из Череповца. Об этом сообщила пресс-служба клуба. До него наставником команды был Александр Гулявцев, который покинул пост 12 ноября.

Андрей Разин в течение полутора сезонов был главным тренером екатеринбургского «Автомобилиста» ‒ с 2015 по 2016 год. Из клуба его уволили с формулировкой «в связи с неудовлетворительными спортивными результатами первой части регулярного чемпионата». За время работы в Екатеринбурге Разин прославился жесткими методами работы с хоккеистами, которые, впрочем, не оправдали себя. До «Автомобилиста» Разин возглавлял клуб «Ижсталь», в последнем сезоне за который прославился дракой с тренером команды-соперника, а после ‒ ханты-мансийскую «Югру» и владивостокский «Адмирал».

Отметим, что у «Северстали» по результатам первой части регулярки показатели не лучшие ‒ она занимает последнее место в Западной конференции Лиги с 20 очками, набранными в 33 матчах.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.18

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