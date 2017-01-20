Бывший тренер «Автомобилиста» жестко прошелся по бывшей команде / Досталось генменеджеру Гроссу и президенту Козицыну (ВИДЕО)

Публикации за 20.01.17

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Вчера вечером в Екатеринбурге прошел матч между ХК «Автомобилист» и ХК «Югра», который стал особенно принципиальным из-за того, что тренерский штаб клуба из ХМАО возглавляет экс-наставник «шоферов» Андрей Разин. Традиционная послематчевая конференция, которая обязательна по регламенту КХЛ, получилась настолько скандальной, что представители «Автомобилиста» даже не выложили ее видеозапись на сайт, как делается после каждой игры.

Как напоминает NDNews.ru, «шоферы» всухую проиграли новой команде своего бывшего тренера Андрея Разина, который из Екатеринбурга уезжал со скандалами – из-за его чересчур жесткой манеры общения с подопечными и критики в адрес руководства клуба руководителя тренерского штаба отправили в отставку за показатели, за какие в КХЛ обычно не увольняют.

Победа для Разина стала поводом позлорадствовать во время послематчевой пресс-конференции, которую пресс-служба «Автомобилиста» даже не стала выкладывать на официальный сайт и в соцсети, хотя видеозаписи общения со СМИ всегда публикуют на ресурсах клуба. Первым слово предоставили тренеру команды гостей, который не преминул напускать шпилек в адрес и бывшего руководства, и своего сменщика Владимира Крикунова. «Наверное, мне, в отличие от Владимира Васильевича повезло больше с предшественниками. Трех центральных нет, а мы играем; хоккеисты 99 года, а мы играем. Хочется ребят с победой поздравить и сказать: тащите своих детишек в команды КХЛ, хлопайте по попкам баскетболисток, стройте заборы на дачах», – сказал Андрей Разин. Он явно намекал на генерального менеджера «Автомобилиста» Олега Гросса, сын которого в этом сезоне внезапно появлялся на воротах основной команды (правда, только в качестве запасного вратаря), и на президента клуба Андрея Козицына, вместе с которым в «Автомобилист» перешла добрая доля функционеров из баскетбольного клуба УГМК.

Чуть позже Разин, когда слово взял уже тренер «шоферов» Владимир Крикунов, начавший рассказывать о причинах поражения и упомянувший тяжелую игру с «Трактором», перебил коллегу: «Мы вообще-то тоже всю ночь летели после игры с «Медвешчаком».

«Тебя не перебивали», – поставил его на место Крикунов.

Затем Разин попытался объяснить причины своей экспрессивности. «Читаю прессу, а коллега, который пришел после меня, во всех поражениях меня обвиняет, конечно, тут эмоции зашкаливают, – сказал он. – Всю ночь летели, лед нам не дали нормальный, но я не жалуюсь. Когда я играл в хоккей, никогда не понимал ветеранчиков, которые обвиняли молодых. Я думал, не дай бог буду так орать на молодых. Хочется попросить журналистов: если я в таком возрасте, как Крикунов, буду жаловаться на все вокруг, вы ткните, пожалуйста, пальцем, чтоб я закончил с тренерством».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.01.17

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