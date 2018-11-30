Область опять решила как бы продать Рефтинскую птицефабрику – ради увеличения показателей бюджета

Птицефабрика «Рефтинская» и санаторий «Курьи» включены в программу приватизации госимущества Свердловской области на 2019 год.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», изменения в программу по управлению госимуществом представил сегодня комитету заксо по промышленной политике и предпринимательству вице-губернатор Сергей Зырянов. По его словам, приватизация этих двух активов позволит увеличить доходную часть областного бюджета 2019 года более чем на 1,5 млрд рублей.

При этом фактическая продажа Рефтинской птицефабрики ещё может и не состояться. Сергей Зырянов уточнил, что это решение будет приниматься в зависимости от экономической ситуации в целом, от величины поступлений в бюджет, а также от эффективности работы менеджмента самой птицефабрики. «Понятно, мы делаем это для балансировки бюджета, – согласился председатель комитета Альберт Абзалов. – А что с санаторием, мы его на самом деле продадим?"

Зырянов пояснил, что с санаторием ситуация немного другая: «Его показатели немного ухудшились. Совсем чуть-чуть, но ухудшились. Но вода курьинская – это бренд, есть некоторые заинтересованные инвесторы. Мы считаем, что его надо либо развивать самим, либо продавать», – резюмировал глава МУГИСО.

Отметим, что включение в программу приватизации крупных активов без фактического желания продать их, а лишь для балансировки бюджета, – давняя привычка Свердловского правительства, позволяющая ему держать дефицит на приемлемом уровне. Например, при подготовке ко второму чтению проекта бюджета-2016 было принято решение учесть в доходной части 2 млрд рублей от предполагаемой продажи акций Свердловской птицефабрики. Это стало предметом ожесточенного спора между депутатами заксо от КПРФ и тогдашним премьер-министром Денисом Паслером. Коммунисты тогда в очередной раз заявили о порочности практики включения в доходную часть заведомо неподъемных результатов от продажи госсобственности. Один из них, тогда еще коммунист Андрей Альшевских, поставил вопрос о персональной ответственности за невыполнение этих показателей, но вопрос так и остался без ответа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.11.18

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