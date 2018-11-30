К концу голосования по новому имени для аэропорта Демидова опустили в рейтинге

За несколько часов до конца голосования по новому имени для аэропорта резко сменились предпочтения голосующих за Кольцово. Прежний лидер Акинфий Демидов оказался на последнем месте. На первом месте по количеству голосов находится Павел Бажов, на втором – Георгий Жуков. Причем полководец на протяжении всего голосования до сегодняшнего дня занимал последнее место. Демидов в рейтинге последний. Впрочем, всего в интернет-голосовании поучаствовали около 120 тысяч человек, между Демидовым и Бажовым разрыв примерно в две тысячи голосов.

За сутки до конца голосования на первом месте был промышленник Демидов. Вырываться в лидеры он начал после того, как свои «пожелания» озвучили губернатор Евгений Куйвашев и министр культуры Владимир Мединский – им больше нравится Бажов.

Итоги голосования станут известны 4 декабря. К интернет-голосам добавят голоса тех, кто заполнял анкеты в торговых центрах и аэропортах. Между тем, ранее социологи проводили опрос жителей Екатеринбурга, чтобы узнать их мнение по поводу присвоения нового имени аэропорту Кольцово. Выяснилось, что большинство горожан против инициативы. Как говорится в исследовании фонда «Социум», 83 % опрошенных заявили, что не нужно ничего менять. За обновление высказались 16 % респондентов. 1 % опрошенных воздержался.

Екатеринбург, служба информации

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