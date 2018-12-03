Свердловчанка отсудила у солярия 50 тысяч рублей за ожоги

В Верхнесалдинском районе жительница отсудила у салона красоты «Нефертити» 50 тысяч рублей за ожоги. Как сообщили в пресс-службе облсуда, помимо компенсации, владелец солярия заплатит штраф в 25 100 рублей за отказ вернуть деньги за некачественно оказанную процедуру.

По версии следствия, жительница Верхнесалдинского района Валерия П. посетила солярий в салоне «Нефертити». За 10 минут процедуры она заплатила 200 рублей. На следующий день у нее на коже появились волдыри и поднялась температура. В больнице женщине диагностировали инфицированный ожог молочных желез. После этого Валерия П. обратилась в салон с претензией о возврате денег. Однако получила отказ, после которого подала иск в Верхесалдинский райсуд.

При рассмотрении суд назначил судебные экспертизы, подтвердившие ожоги. Кроме того, во время следствия выяснилось, что в салоне не соблюдались нормы СанПиН – лампы в солярии не менялись длительное время. Также перед процедурой работники салона не провели инструкцию о правилах использования солярия и не рассказали о противопоказаниях.

Владелец «Нефертити», не согласившись с версией следователей, пытался обжаловать штраф и компенсацию в областном суде. Однако там оставили решение райсуда без изменений.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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