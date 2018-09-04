Владелица спа-салона, где клиентка получила ожоги второй степени, сбежала с рабочего места (ФОТО, ВИДЕО)

Спа-студия «Тропикана», где клиентка получила ожоги второй степени, перестал работать. Его владелица не появлялась в салоне с того момента, как пострадавшая обратилась в больницу.

Девушку изуродовали в спа-салоне

Как рассказала Евгения Карапетян, которой в спа-салоне оставили жуткие ожоги, мастер и по совместительству владелица заведения Жанна Шинкевич после ЧП пропала. По словам пострадавшей, Шинкевич отказалась платить компенсацию за травмы и даже извиняться, заявив, что просто закроет салон. «И вот третий день он уже не работает», – поделилась девушка. Корреспондент РИА «Новый День» попытался застать Жанну Шинкевич на рабочем месте – в этом же здании работала парикмахер, которая заявила, что Жанна не появлялась уже три дня и сегодня ее нет. Дозвониться до салона также не удалось. Страницы в соцсетях женщина закрыла.

Девушка, для которой поход в салон красоты закончился ожогами, сегодня снова была в больнице, ей необходимо делать перевязки. Врачи предупредили, что заживать ожоги будут долго, могут остаться шрамы. Она написала заявление в полицию, побывала у судмедэксперта. Евгению удивляет, почему перед ней хотя бы не извинились.

Как ранее сообщало РИА «Новый День», инцидент произошел в воскресенье вечером. По словам девушки, она впервые делала лазерную эпиляцию, и во время процедуры не раз говорила мастеру, что ей больно. Однако мастер уверяла, что так бывает, все в порядке. Когда Евгения не смогла терпеть боль, она попросила прекратить. На ее ногах начали появляться красные пятна. Девушка села на холодный пол и попросила мазь, сотрудница салона красоты пошла за обезболивающим, однако таблетки не нашлось. Обожженную ногу клиентки смазали «Пантенолом», а после детским кремом. По словам девушки, расплачиваться за работу она не стала, хотя с нее просили 8 тысяч рублей. Затем Евгения попыталась пойти на мировую с сотрудницей салона, предложив компенсировать ей потери, однако, как говорит пострадавшая, Шинкевич обозвала ее вымогательницей.

Рассказ девушки, чьи ноги покрылись волдырями после посещения салона красоты, смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман, Владислав Тринько

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