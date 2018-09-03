Девушку превратили в леопарда в салоне красоты на процедуре лазерной эпиляции

Жительница Екатеринбурга Женик Карапетян стала жертвой некачественной услуги в салоне красоты «Тропикана». Девушка обратилась к мастерам по эпиляции в надежде избавиться от нежелательных волос на ногах, однако вместо этого лишь заработала ожоги.

Как сообщила сама Женик, инцидент произошел в воскресенье вечером. По ее словам, ее обслуживала сотрудница «Тропиканы» Жанна Шинкевич. «Она пригласила меня в кабинет, сказала, чтоб я разделась, а сама вышла. В последний момент перед началом процедуры она вспомнила, что ей нужно обработать этот аппарат, которым она будет делать мне эпиляцию. Начала она с пальцев ног, я ее спросила: «А это должно быть так больно»? На что она ответила: «Это нормально, вам же терпимо», ‒ вспоминает девушка.

Однако по мере оказания услуги клиентке салона красоты становилось все больнее и больнее. По ее словам, работница «Тропиканы» не провела теста на реакцию кожи. «При каждой вспышке я чувствовала жжение и покалывание. Когда мне стало невыносимо жечь ногу, я попросила ее остановиться и сделать что-нибудь. Она ответила, что нельзя, будет еще хуже. У меня покраснела вся правая нога, невыносимо жгло, после я села на холодный пол в ее кабинете и со слезами на глазах от жуткого жжения просила помочь мне», ‒ говорит Женик.

В конце концов, сотрудница салона красоты пошла за обезболивающим, однако таблетки не нашлось. Администратору пришлось сходить в аптеку, тем временем, обожженную ногу клиентки смазали «Пантенолом», а после «каким-то непонятным кремом».

По словам девушки, расплачиваться за работу она не стала, хотя с нее просили 8 тысяч рублей. После салона красоты она первоначально отправилась домой, но после родные посоветовали ей обратиться в травмпункт. Врачи диагностировали ожог второй степени.

Затем Женик попыталась пойти на мировую с сотрудникам салона, она предложила им компенсировать ей потери, но те отказались выплачивать что-либо, не заверив все у нотариуса (дело было в воскресенье вечером, и оформить бумаги было негде.

«За моральный ущерб я потребовала с нее конкретную сумму и сказала, если вы не согласны, то будем тогда действовать в рамках закона. Она ответила: «У меня денег нет, и вообще я сейчас закроюсь, и вы меня никогда не найдете, делайте что хотите» и повесила трубку», ‒ рассказывает Женик.

После она получила сообщение от своей обидчицы, в котором та обвинила ее в попытке вымогательства. Поняв, что миром ситуацию не решить, клиентка салона красоты написала заявление в полицию. «Я настроена решительно и теперь уже отказываюсь от мирного урегулирования проблемы, которая возникла по ее вине. Хочу, чтобы все знали это место и чтобы никто больше не пострадал», ‒ говорит она.

Екатеринбург, служба информации

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