Тюменки пострадали от эпиляции, о которой узнали в «Инстаграме»

В Тюмени сразу несколько женщин пожаловались на некачественную лазерную эпиляцию. Как сообщили в областном управлении роспотребнадзора, девушки получали услугу в сомнительных условиях – в организациях без лицензии или вовсе у физлиц. Мастеров жительницы города находили в соцсетях. По данным на 17 сентября 2018 года зарегистрировано семь жалоб в течение недели.

В ведомстве объясняют большое число обращений началом осеннего сезона: именно в этот период женщины чаще всего делают подобные процедуры. «В результате некачественной эпиляции у потребителей возникают ожоги и покраснения кожи, что в дальнейшем приводит к дополнительным расходам на лечение и восстановления здоровья. Также заявители указывают, что данная процедура проводится лицами, незарегистрированными в качестве юрлица или ИП, без специального образования, без оформления и предоставления соответствующих документов об оказании услуг (договор, чек об оплате)», – рассказали в пресс-службе управления роспотребнадзора по Тюменской области. Там подчёркивают: такая услуга считается медицинской.

В надзорном ведомстве предупреждают: они не могут помочь в защите прав потребителей, если услуга получена у физлиц. При этом в управлении роспотребнадзора обращают внимание: реклама косметологических услуг в соцсетях довольно агрессивная. Жителям предлагают изучить информацию на сайте организации, попросить договор, чтобы быть уверенным в качестве проводимых процедур и не обращаться в сомнительные компании, у которых есть только страничка в соцсети.

Похожий случай произошёл в Екатеринбурге: девушка получила ожог после лазерной эпиляции в салоне «Тропикана". Она говорила мастеру, что ей больно, но та продолжала процедуру. Сейчас дело будет разбираться в полиции и суде.

Напомним, ранее тюменке удалось отсудить компенсацию за некачественный татуаж бровей – услугу она получала в салоне красоты.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.09.18

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