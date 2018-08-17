Тюменка засудила салон за брови, нарисованные не в том месте

Тюменке удалось выиграть суд у салона красоты, мастер которого некачественного нарисовала брови. Речь шла об услуге перманентного макияжа. В деле также принимали участие эксперты управления Роспотребнадзора – они давали заключение о том, что требования клиента салона правомерны.

«До оказания услуги с мастером были согласованы очертание бровей и их контур. Однако в процессе работы мастер без предварительного одобрения самостоятельно решила перенести кончики бровей и нанесла перманентный макияж выше линии роста бровей потребителя», – рассказали в управлении роспотребнадзора по Тюменской области 17 августа 2018 года.

Суд удовлетворил требования девушки о компенсации морального вреда частично. В управлении Роспортебнадзора отказались называть сумму, которую получит тюменка. Там отметили, что жалобы на салоны красоты достаточно редки. Чаще всего жители жалуются на торговлю.

Тюмень, служба информации

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