В Екатеринбурге будут судить экс-полицейского, которому передавал взятку сотрудник ОЭБиПК

В Екатеринбурге утверждено обвинительное заключение по делу экс-полицейского, который за взятку в миллион рублей хотел возбудить уголовное дело по просьбе коммерсанта.

Суда ожидает 37-летний бывший сотрудник полиции, на момент совершения преступления он старшим следователем по особо важным делам отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по Екатеринбургу. Ему вменяется п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, следствие считает, что старший следователь в январе 2018 года у ТРЦ «Мегаполис» получил 1 млн рублей от оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Екатеринбургу, выступавшего в качестве посредника. Обвиняемый по просьбе коммерческой фирмы, которую обманули мошенники, должен был возбудить уголовное дело. Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, в момент получения взятки обвиняемый был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ, проводившими оперативное мероприятие по изобличению получателя незаконного вознаграждения.

«В марте 2018 года должностное лицо, о котором идет речь, уволено из органов внутренних дел по самой суровой статье – за утрату доверия. Кроме того, если в ходе судебного разбирательства его вина будет доказана, он будет привлечен еще и к уголовной ответственности. Не остались в стороне за подобное ЧП с личным составом и непосредственные руководители задержанного следователя. Они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Экс-полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.12.18

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