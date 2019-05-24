Бывший следователь по особо важным делам, получивший взятку в миллион рублей, приговорен к 4 годам колонии

В Екатеринбурге осужден бывший следователь по особо важным делам. Чкаловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Геннадия Львова, обвиненного в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере. При этом изначально дело было возбуждено по статье «Получение взятки».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на момент задержания Геннадий Львов занимал должность старшего следователя по особо важным делам отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по г. Екатеринбургу. Специализировался он на расследовании уголовных дел экономической направленности. Осенью 2017 года к нему обратился знакомый оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу. Он попросил помочь в разбирательстве по по факту хищения имущества у юридического лица и поспособствовать возбуждению уголовного дела за денежное вознаграждение. На данное предложение Львов согласился.

Вечером 21 января 2018 года Львов у торгово-развлекательного центра «Мегаполис» получил от оперуполномоченного, выступавшего в качестве посредника, денежные средства в сумме 1 млн. рублей за способствование в возбуждении уголовного дела. Как сообщили тогда в СУ СК по Свердловской области, в момент получения взятки обвиняемый был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. В марте 2018 года Львов был уволен из органов внутренних дел по самой суровой статье – за утрату доверия», – рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Уголовное преследование в отношении лица, выступившего посредником в передаче денежных средств, прекращено в связи с деятельным раскаянием и способствованием раскрытию преступления.

Изначально дело было возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере», которая предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы. Но осужден сегодня Геннадий Львов был по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере).

Суд назначил Геннадию Львову наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и лишением специального звания – подполковник юстиции. Львов был взят под стражу в зале суда, сообщили в облпрокуратуре. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.05.19

«Я просто напакостить хотел», – мужчина, поджегший родственников, получил 16 лет строгача (ФОТО, ВИДЕО). / В праймериз ЕР в Свердловской области примут участие 87 кандидатов. / В Нижнем Тагиле «Нексия» сбила девушку на пешеходном переходе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»