Екатеринбургский метрополитен хочет поднять стоимость проезда до 32 рублей

В екатеринбургском метро может увеличиться плата за проезд. Транспортный МУП обратился в администрацию города с предложением рассмотреть вопрос о повышении тарифа с 28 до 32 рублей. Пока этот вопрос находится на рассмотрении, сообщил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов на совместном заседании комиссий по горхозяйству и по экономической политике гордумы Екатеринбурга. Как пояснил чиновник, в новый тариф транспортники закладывают расходы на модернизацию подвижного состава и закупку новых вагонов. Но в любом случае, решение по заявке предприятия должна принять Региональная энергетическая комиссия.

Депутаты также интересовались, стоит ли ждать повышения стоимости проезда в других видах общественного транспорта. Представители мэрии не исключили такую возможность, однако пока конкретное предложение поступило только от метрополитена. Стоит отметить, что ЕМУП предпринимает попытки повысить тариф с 2016 года. Бывший директор метрополитена Владимир Шафрай ранее заявлял, что к 2020 году закончится срок эксплуатации 56 вагонов. При этом, по его словам, покупка одного головного вагона обойдется в 59 миллионов рублей, промежуточный вагон стоит 49 миллионов рублей. Нынешнее руководство метро также заявляет о необходимости обновления состава, но сейчас деньги в основном уходят на ремонт изношенных вагонов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.12.18

И снова «кто-то там переспал и уже памятник»: депутат Колесников предложил исключить целый ряд домов из реестра объектов культурного наследия. / В Орджоникидзевском районе пьяный водитель протаранил автобус (ФОТО). / Любитель марихуаны пожаловался на шумных соседей и попал в полицию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»