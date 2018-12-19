Екатеринбургский метрополитен потратит полмиллиарда рублей на закупку новых вагонов

ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» объявил конкурс на поставку новых вагонов. Начальная цена составляет 562 миллиона рублей.

Согласно документам на портале госзакупок, предприятие закупит четыре головных и четыре промежуточных вагона, в каждом будет 39 сидячих мест. Максимальная вместимость одного вагона рассчитана на 308 человек. Заявки на конкурс принимаются до 10 января, поставщик станет известен после 14 января.

Напомним, ранее руководство метрополитена обратилось в администрацию Екатеринбурга с предложением поднять стоимость проезда с 28 до 32 рублей. В новый тариф транспортники закладывают расходы на модернизацию подвижного состава и закупку новых вагонов. Однако депутаты пока выступают против повышения цен на поездки в общественном транспорте.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.12.18

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