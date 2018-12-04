Банда налетчиков-рецидивистов, грабившая банки, отправлена за решетку

Сегодня Кировский рай суд Екатеринбурга вынес приговоры членам банды, которая грабила банки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, за решетку отправятся пять налетчиков. Олег Брусянин и Климентий Пятков получили по 12 лет, Тарас Абрамов ‒ 11 лет, Глеб Алмазов ‒ 8 лет и 1 месяц, Иван Казаченко, осужденный еще в августе этого года, ‒ 12,5 лет. Все они были ранее судимы за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

По сведениям полиции, банда характеризовалась сплоченностью, устойчивостью и четким распределением ролей. Налетчики грабили банки, угрожая работникам сигнальным пистолетом «МР-371», электроприводным пневматическим автоматом калибра шесть миллиметров, внешне похожего на АКС-74У, макетом ручной осколочной оборонительной гранаты Ф-1 и бутылками с бензином и жидкостью для розжига. Во время нападений бандиты надевали шапки-маски с прорезями для глаз, перчатки и одежду, комплекты которой меняли после каждого совершенного разбоя. «Они внезапно забегали в помещения банков, где угрожая оружием и боеприпасами, требовали от работников и клиентов лечь на пол, не оказывать сопротивления, затем открыть служебное помещение кассы и передать наличные денежные средства. После этого злоумышленники скрывались с места преступления по заранее подготовленному маршруту», ‒ рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Меньше чем за год бандиты успели совершить четыре ограбления. Так, 24 мая 2017 года налетчики ворвались в здание кредитного учреждения на проспекте Космонавтов и похитили 2,7 млн рублей. 17 ноября и 5 декабря того же года злоумышленники ограбили офисы банков на Малышева и Гагарина ‒ на 788, 5 тыс. рублей. Наконец, 24 января этого года они совершили налет на банк на улице Малышева, похитив около 600 тыс. рублей и 16 тыс. долларов. После чего их задержали по горячим следам в квартире жилого дома на улице Гагарина. «Выявили и задержали группу сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии, ‒ сообщил Горелых. ‒ В ходе обыска стражи порядка изъяли награбленное ‒ 460 тыс. рублей и 4,5 тыс. долларов, машины и арсенал оружия, используемого при совершении преступлений».

По фактам нападений полицией было возбуждено дело по пп. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере». Им занимался сотрудник отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных групп и сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области майор юстиции Илья Речков. Контроль за расследованием и операцией по задержанию злоумышленников осуществлялся начальником отдела ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области майором юстиции Евгением Чеглаковым совместно с начальником отделения Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области майором полиции Евгением Дудниковым.

Екатеринбург, Елена Сычева

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