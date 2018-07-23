В Екатеринбурге будут судить налетчиков, которые врывались в банки с муляжом гранаты

В Екатеринбурге завершено расследование дела об ограблении банков. Добычей налетчиков стали более 5 млн рублей, сотрудников кредитных организаций они запугивали муляжами гранаты и огнестрельного оружия.

Бандиты действовали с мая 2017 года по январь 2018 года. По версии следствия, преступный план разработали четыре человека. Они изучали, как в банках работает система охраны и сигнализации, как ведется видеонаблюдение. Подельники заранее купили сигнальный пистолет, маски, муляж гранаты и огнестрельного оружия. За полгода сообщники успели совершить 4 разбойных нападения на банки в Кировском, Орджоникидзевском и Ленинском районах Екатеринбурга, похитив более 5 миллионов рублей. В последнем ограблении участвовал еще один их товарищ, пятый член банды.

При обысках правоохранительные органы нашли около миллиона рублей в квартирах обвиняемых. остальные деньги воры потратили, в том числе, на отдыхе на юге страны.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, уголовное дело в отношении четырех бандитов передано в суд, их обвиняют по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в том числе в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Одного из сообщников, который состоял в банде с самого начала, уже осудили. Он пошел на досудебное соглашение, ему дали 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Екатеринбург, служба информации

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