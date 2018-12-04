Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета по подготовке к 300-летию Екатеринбурга

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании федерального оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году. Главой оргкомитета назначен губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Его заместителями станут первый вице-губернатор Алексей Орлов и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Также в состав вошли представители федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, вице-губернаторы и министры Свердловской области, руководители финансово-промышленных структур и предприятий региона, общественные деятели, сообщает департамент информационной политики. Так, в числе членов оргкомитета значатся Аркадий Чернецкий, Андрей Козицын, Татьяна Юмашева, Наина Ельцина, Дмитрий Пумпянский, Игорь Баринов, Игорь Алтушкин, Сергей Чепиков, Антон Шипулин и другие.

Напомним, в мае глава государства Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня основания города Екатеринбурга. В документе не было никаких упоминаний об определении источников финансирования юбилейных мероприятий. Стоит отметить, что Екатеринбург начал подготовку к торжественной дате еще в 2014 году, но вся работа сводилась к озвучиванию «хотелок». В городе был создан общественный комитет «Екатеринбург – 300», который собирал идеи и проекты горожан. В первую очередь, это было строительство второй ветки метрополитена. Кроме того, жители предлагали организовать парк 300-летия в юго-западной части города, построить новый зоопарк, создать интерактивные фильмы об истории города с проекцией на фасады, в перспективе рассматривался даже проект канатной дороги.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.12.18

Все-таки Демидов: выбрано новое имя для аэропорта Кольцово. / Захаров: «Я отказался от должности председателя ИКСО». / В частном детсаду в Екатеринбурге умер полуторагодовалый ребенок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»