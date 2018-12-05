К 2040 году в Екатеринбургскую агломерацию войдет почти 20 городов

К 2040 году Екатеринбургская агломерация может включить в себя почти 20 муниципальных образований Свердловской области, в том числе Каменск-Уральский и Нижний Тагил.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на форуме «Арх. Евразия» в рамках форума «100+ Russia», презентуя концепцию агломерации, главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов.

Касаясь истории вопроса, он отметил, что еще в 1970-х годах появилось понятие «свердловский внутриобластной район (СВОР)» – прообраз понятия агломерации. Затем говорили о «Екатеринбургской многофункциональной зоне», затем – о «Большом Екатеринбурге», и, наконец, об агломерации. Собственно к проектированию специалисты приступили только в 2017 году. Сдерживающим фактором выступало, в частности, отсутствие стратегии пространственного развития всей Российской Федерации. Сейчас проект этой стратегии уже есть и доступен для экспертов.

Тем не менее спешить с окончанием работы над проектом в областном правительстве не спешат: по словам Вениаминова, проект развития агломерации до 2040 года планируется представить к 2020 году.

Эксперт отметил, что даже за последние несколько лет границы будущей агломерации существенно расширились. «Еще недавно мы считали, что агломерация – это пять городов: Верхняя Пышма, Среднеуральск, Березовский, Сысерть, Арамиль. Сейчас это только ее ядро», – подчеркнул он.

Для оценки границ агломерации в настоящее время экспертами используется ежедневная маятниковая миграция – то есть территория, в пределах которой ее жители ежедневно ездят на работу. Уже сегодня по этому критерию в агломерацию входят Белоярский, Заречный, Первоуральск, Полевской, Ревда. Например, из Заречного на работу в Екатеринбург ездит около 60 процентов трудоспособного населения, немногим меньше – из Дегтярска.

К 2040 году в агломерацию войдут муниципалитеты следующего пояса, включая Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Пышму.

Говоря о формировании агломерации, Вениаминов отметил, что к 2040 году существенно изменится структура рынка труда. Самый большой избыток кадров будет наблюдаться в сфере операций с недвижимостью, аренды и финансовых услуг. При этом будут активно развиваться традиционные для Урала сферы промышленности: металлургия, машиностроение. Они потребуют развития логистики и транспортной отрасли, а также здравоохранения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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