Глава минстроя обещал березовчанам поглощение их города Екатеринбургом к 2040 году

К 2040 году Екатеринбург поглотит города-спутники, в том числе – Березовский и Арамиль.

Об этом заявил сегодня на встрече с жителями Березовского министр строительства Свердловской области Михаил Волков. По словам участников встречи, чиновник долго говорил о том, что рост городов – это естественный процесс, они расширяются. Между делом он рассказал, что сейчас обсуждается генплан Екатеринбурга до 2040 года, в котором уже заложено поглощение Екатеринбургом городов-сателлитов, во всяком случае – Березовского и Арамили. У жителей города-спутника это вызвало смешанные чувства.

Участник встречи Константин Николаев рассказал корреспонденту РИА «Новый День», что эта тема обсуждалась еще при прежнем мэре Березовского Вячеславе Брозовском, так что, вероятно, это процесс неизбежный.

Напомним, проект Большого Екатеринбурга обсуждается уже много лет. О нем мечтал нынешний мэр Александр Высокинский, еще когда занимал пост заместителя мэра при Аркадии Чернецком. Теперь чиновники предпочитают использовать термин «Екатеринбургская агломерация», и ее возможные границы существенно расширились. Об этом, в частности, заявил в прошлом году замминистра строительства Владимир Вениаминов. «Еще недавно мы считали, что агломерация – это пять городов: Верхняя Пышма, Среднеуральск, Березовский, Сысерть, Арамиль. Сейчас это только ее ядро», – подчеркнул он. Не исключено, сказал он тогда, что к 2040 году Екатеринбургская агломерация может включить в себя почти 20 муниципальных образований Свердловской области, в том числе Каменск-Уральский и Нижний Тагил.

Екатеринбург, Березовский, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Березовский. Другие новости 11.12.19

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