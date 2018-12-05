На Урале презентовали проект, позволяющий снизить вероятность повторения кемеровской трагедии

Свердловская область стала одним из первых регионов, в которых крупный бизнес, общество и государство объединились в борьбе с использованием фальсифицированной кабельной продукции на стройках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня проблема фальсифицированных кабелей стала темой отдельного серьезного разговора в рамках международного форума высотного и уникального строительства 100+ Russia. Перед уральскими застройщиками, архитекторами, производителями строительных материалов выступил руководитель общественного проекта «Кабель без опасности», заместитель гендиректора ассоциации «Электрокабель» Владимир Кашкин.

Эксперт рассказал гостям форума, что опасность использования фальсифицированной кабельной продукции очевидна, если проанализировать открытую статистику МЧС по причинам пожаров: не менее 30% возгораний в России происходят по причине короткого замыкания. В жилом фонде этот процент еще выше – около 50%. Несмотря на то, что доля стоимости кабельной продукции в общей смете строительства не так уж велика – 3-5%, многие застройщики стремятся сэкономить и на этой статье расходов, приобретая провода сомнительного качества. Между тем последствия будут очень серьезными. В лучшем случае кабель просто не выработает свой срок, и эксплуатирующей объект организации придется тратиться повторно. В худшем – использование застройщиками фальсификата ведет к трагедиям, подобным кемеровской, когда в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, большинство из которых – дети. Как уже писал «Новый День», следствие пришло к выводу, что у большей части электропроводов было занижено сечение в сравнении с расчетным на 10-20%. При этом, по словам экспертов, «монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом».

По словам Владимира Кашкина, занижение диаметра сечения провода и замена материалов на более дешевые – самые распространенные способы «сэкономить», к которым прибегают недобросовестные производители, но неспециалистам уловить разницу на глаз непросто. Проект «Кабель без опасности» предлагает застройщикам бесплатную услугу по техническому аудиту используемой ими кабельной продукции только с одним условием: в случае обнаружения электропроводки, не соответствующей техническим регламентам, клиент не будет препятствовать общественникам в том, чтобы они могли сообщить о выявленных нарушениях в Росстандарт. В рамках пилотного подпроекта, запущенного на территории Свердловской области, эксперты по согласованию с региональным минстроем уже проверили ряд объектов – по итогам экспертизы образцов в четырех случаях из шести выявлены серьезнейшие нарушения.

Добавим, проект «Кабель без опасности», направленный на борьбу с фальсифицированной кабельно-проводниковой продукцией, был запущен ассоциациями «Электрокабель» и «Честная позиция» в 2016 году. По данным отраслевых объединений, на тот момент доля некачественного кабеля в розничных сетях достигала 90%, в строительстве – около 70%. Чтобы решить эту проблему, участники рынка – производители и поставщики кабелей и проводов подписали публичное обязательство выпускать и продавать продукцию, соответствующую техническим регламентам. Одним из первых в проект включился «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы Уральской горно-металлургической компании. Добавим, что в конце ноября ХКА выступил с предложением законодательно закрепить практику инструментального входного контроля кабельной продукции на стройках.

Екатеринбург, служба информации

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