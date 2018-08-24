Эксперты назвали источник возгорания в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался из-за короткого замыкания в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши. Эксперты пришли к выводу, что защитный автомат должен был отключить осветительный прибор, но оказался неисправным. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты экспертизы электрооборудования.

По данным издания, следователям пришлось изучить несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей, трансформаторов. В связи с тем, что анализируемые образцы сильно пострадали от воздействия пламени, дать однозначный ответ, что именно повредило провода – электродуга или пламя пожара – невозможно. Однако косвенные признаки указывают, что пожар начался именно там, где и считалось ранее – в детском «сухом» бассейне.

Газета пишет, что у большей части электропроводов было занижено сечение в сравнении с расчетным на 10-20%. При этом, по словам экспертов, «монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом».

Как писал «Новый День», пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В тот день погибли 60 человек, большинство из них дети. Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

Фигурантами уголовного дела стали 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Здание ТЦ снесли, территорию приводят в порядок и готовят к строительству большого мемориального сквера в память о жертвах пожара.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 23.08.18

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