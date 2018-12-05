Бывший мэр Верхнего Тагила пойдет под суд за халатность

Бывший глава Верхнего Тагила Сергей Калинин предстанет перед судом по обвинению в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, по версии следствия, из-за действий бывшего мэра город потерял 15 млн рублей. Глава принял и оплатил часть фактически невыполненных работ в рамках муниципального контракта на строительство детского сада. В частности, город заплатил за несуществующие духовые шкафы и садовые скульптуры, которые должны были быть возведены на площадке.

Напомним, ранее прокуратура вскрыла при строительстве муниципального детского садика многочисленные финансовые махинации. Объект планировалось сдать в ноябре 2015 года, но даже летом 2018 года здание не было введено в эксплуатацию. Муниципальный контракт на строительство детсада «под ключ» был заключен между администрацией Верхнего Тагила и компанией «Строймонтаж Урал-2000». Дошкольное учреждение на 270 мест должно было появиться по адресу: ул. Строительная, 68 «А». Общая сумма контракта составила почти 160 миллионов рублей, деньги были выделены из областного бюджета и частично из муниципальной казны. Проверка надзорного органа выявила финансовые нарушения на общую сумму свыше 19 миллионов рублей.

Верхний Тагил, Кировград, служба информации

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